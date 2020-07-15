MTRG

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Nom de la cryptomonnaieMTRG

ClassementNo.2071

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation32,276,310

Offre maximale0

Offre totale48,890,067

Taux de circulation%

Date d'émission2020-07-15 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.5 USDT

Sommet historique33.5469599,2021-03-27

Prix le plus bas0.029456842833748265,2026-01-01

Blockchain publiqueMTRG

