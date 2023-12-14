MYRIA

Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

Nom de la cryptomonnaieMYRIA

ClassementNo.1282

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation39,414,400,892

Offre maximale50,000,000,000

Offre totale50,000,000,000

Taux de circulation0.7882%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.018459537482977427,2023-12-14

Prix le plus bas0.000067733216113595,2025-12-22

Blockchain publiqueETH

