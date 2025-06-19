MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Nom de la cryptomonnaieMYX

ClassementNo.56

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0004%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)10.57%

Offre en circulation251,473,423.7

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2514%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique19.01354447197708,2025-09-11

Prix le plus bas0.04671661054199852,2025-06-19

Blockchain publiqueBSC

IntroductionMYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.