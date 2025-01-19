MY

MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.

Nom de la cryptomonnaieMY

ClassementNo.259

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.82%

Offre en circulation980,251,770.31

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale974,150,216.2418

Taux de circulation0.9802%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3026106966057054,2025-01-19

Prix le plus bas0.06088509988318206,2025-04-04

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

