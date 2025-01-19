MY
MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.
Nom de la cryptomonnaieMY
ClassementNo.259
Capitalisation boursière$0.00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00
Part de marché%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.82%
Offre en circulation980,251,770.31
Offre maximale1,000,000,000
Offre totale974,150,216.2418
Taux de circulation0.9802%
Date d'émission--
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique0.3026106966057054,2025-01-19
Prix le plus bas0.06088509988318206,2025-04-04
Blockchain publiqueBSC
Secteur
Réseaux sociaux
