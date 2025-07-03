M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

ClassementNo.40

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0006%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.96%

Offre en circulation1,254,817,234.4208708

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale5,322,134,006.928096

Taux de circulation0.1254%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.9597770942123245,2025-09-18

Prix le plus bas0.03524461750801544,2025-07-03

Blockchain publiqueMEMECORE

