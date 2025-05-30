NATIX

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

Nom de la cryptomonnaieNATIX

ClassementNo.1006

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation40,603,174,541

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale99,991,483,316.62

Taux de circulation0.406%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.001982067208685786,2025-05-30

Prix le plus bas0.000260733462876913,2025-12-19

Blockchain publiqueSOL

