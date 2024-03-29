NAVX

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

Nom de la cryptomonnaieNAVX

ClassementNo.845

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation816,167,495.24

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.8161%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4215575252595851,2024-03-29

Prix le plus bas0.013407259789083324,2025-11-22

Blockchain publiqueSUI

Secteur

