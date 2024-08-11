NCN

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

Nom de la cryptomonnaieNCN

ClassementNo.2658

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation272,750,502

Offre maximale3,000,000,000

Offre totale450,000,000

Taux de circulation0.0909%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09670403470029812,2024-08-11

Prix le plus bas0.000418256097111521,2025-08-18

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

