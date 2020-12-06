NCT

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Nom de la cryptomonnaieNCT

ClassementNo.762

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation1,885,500,782

Offre maximale1,885,913,076

Offre totale1,885,913,076

Taux de circulation0.9997%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1734247951164937,2022-01-14

Prix le plus bas0.00062294,2020-12-06

Blockchain publiqueETH

