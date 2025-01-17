NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Nom de la cryptomonnaieNC

ClassementNo.2599

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.22%

Offre en circulation177,472,445

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,995,169.1402713

Taux de circulation0.1774%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4781783640298408,2025-01-17

Prix le plus bas0.001833939950638469,2026-01-07

Blockchain publiqueSOL

IntroductionNodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.