Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nom de la cryptomonnaieNDC

ClassementNo.3378

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation7,357,001

Offre maximale88,000,000

Offre totale88,000,000

Taux de circulation0.0836%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.6974301396700509,2024-10-01

Prix le plus bas0.00001097267523913,2023-07-08

Blockchain publiqueNIGELLA

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

