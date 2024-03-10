NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Nom de la cryptomonnaieNEI

ClassementNo.2768

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.10%

Offre en circulation274,729,103

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2747%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.029277466632792237,2024-03-10

Prix le plus bas0.000406390166880781,2025-08-14

Blockchain publiqueSOL

IntroductionNeurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.