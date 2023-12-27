NEON

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Nom de la cryptomonnaieNEON

ClassementNo.893

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.41%

Offre en circulation239,465,527

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2394%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.8649648632805813,2023-12-27

Prix le plus bas0.050445500089077853,2025-12-31

Blockchain publiqueSOL

