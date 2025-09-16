NETX

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Nom de la cryptomonnaieNETX

ClassementNo.922

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.06%

Offre en circulation19,523,597.66090685

Offre maximale20,000,000

Offre totale20,000,000

Taux de circulation0.9761%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.9687184275031666,2025-09-16

Prix le plus bas0.6199125129388293,2025-12-15

Blockchain publiqueBSC

