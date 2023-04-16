NEWM

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

Nom de la cryptomonnaieNEWM

ClassementNo.2538

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation2,412,447,151

Offre maximale9,735,033,900

Offre totale9,735,033,900

Taux de circulation0.2478%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.02497993524179633,2023-04-16

Prix le plus bas0.000078864354765416,2026-01-06

Blockchain publiqueADA

