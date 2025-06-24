NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Nom de la cryptomonnaieNEWT

ClassementNo.716

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.83%

Offre en circulation215,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.215%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.83373560557428,2025-06-24

Prix le plus bas0.06664445528899948,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

