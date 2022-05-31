NEXM

Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade.

Nom de la cryptomonnaieNEXM

ClassementNo.4580

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0302451838551137,2022-05-31

Prix le plus bas0.000666810527759697,2022-10-03

Blockchain publiqueETH

IntroductionNexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.