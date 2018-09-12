NEXO

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nom de la cryptomonnaieNEXO

ClassementNo.82

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.74%

Offre en circulation646,145,839.5746847

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.6461%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.625207707279189,2021-11-16

Prix le plus bas0.0433327,2018-09-12

Blockchain publiqueETH

