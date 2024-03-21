NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Nom de la cryptomonnaieNFE

ClassementNo.3046

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation104,375,043.61457054

Offre maximale900,000,000

Offre totale899,599,999.28

Taux de circulation0.1159%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.35603402476610446,2024-03-21

Prix le plus bas0.00068463368763056,2025-06-13

Blockchain publiqueBSC

IntroductionEdu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.