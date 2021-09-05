NFT

Nom de la cryptomonnaieNFT

ClassementNo.121

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation999,990,000,000,000

Offre maximale999,990,000,000,000

Offre totale999,990,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00000764,2021-09-05

Prix le plus bas0.000000288884040432,2023-06-10

Blockchain publiqueTRX

IntroductionAINFT is a TRON-based decentralized ecosystem combining AI and blockchain to build next-generation AI infrastructure. Upgraded from APENFT in October 2025, AINFT integrates multimodal AI to enable autonomous content generation and tokenization, transforming digital assets into intelligent, dynamic ecosystems that power innovations like SunLumi, Banana King AI, and SunGenX.

Secteur

Réseaux sociaux

