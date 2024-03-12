NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nom de la cryptomonnaieNIBI

ClassementNo.1314

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation896,224,306.2467214

Offre maximale1,500,000,000

Offre totale1,027,419,569.5892968

Taux de circulation0.5974%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9738086940154845,2024-03-12

Prix le plus bas0.005891124279382991,2026-01-08

Blockchain publiqueNIBI

