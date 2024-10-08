NIGELLA

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieNIGELLA

ClassementNo.4230

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale188,017,377

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique102.54239819984525,2024-10-08

Prix le plus bas0.0500157372473887,2025-01-27

Blockchain publiqueNIGELLA

Secteur

Réseaux sociaux

