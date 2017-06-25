NMR

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Nom de la cryptomonnaieNMR

ClassementNo.336

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)108.22%

Offre en circulation7,689,341.7591067

Offre maximale11,000,000

Offre totale10,649,552.1134211

Taux de circulation0.699%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique168.48800659179688,2017-06-25

Prix le plus bas1.92766,2018-11-26

Blockchain publiqueETH

