Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

Nom de la cryptomonnaieNMT

ClassementNo.1453

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.98%

Offre en circulation33,450,208

Offre maximale147,571,163

Offre totale143,830,774.2

Taux de circulation0.2266%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique16.059792486345472,2024-03-09

Prix le plus bas0.010377713935542331,2024-02-08

Blockchain publiqueBSC

