NovaSIM est un projet de communication innovant intégrant les technologies Web3 et DePIN. Grâce à son protocole propriétaire STP, les utilisateurs peuvent partager des données, de la bande passante et de la puissance de calcul afin de devenir des nœuds du réseau, tout en gagnant des récompenses en tokens $NOVA. Profitez d'une connectivité mondiale fluide, d'une protection renforcée de la vie privée et d'une gouvernance pilotée par les utilisateurs.

Nom de la cryptomonnaieNOVA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale21,000,000,000,000,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

