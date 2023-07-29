NPC

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Nom de la cryptomonnaieNPC

ClassementNo.278

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.12%

Offre en circulation7,536,269,523.724692

Offre maximale8,050,126,520

Offre totale8,050,126,520

Taux de circulation0.9361%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06683314102574428,2024-11-18

Prix le plus bas0.000004232086353491,2023-07-29

Blockchain publiqueETH

