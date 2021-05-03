NWC

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

Nom de la cryptomonnaieNWC

ClassementNo.2098

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation150,400,833.69860733

Offre maximale0

Offre totale270,050,481.2686112

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.23726923,2021-05-03

Prix le plus bas0.004991074395359929,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

