OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

Nom de la cryptomonnaieOCTA

ClassementNo.1161

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.75%

Offre en circulation39,984,352

Offre maximale48,000,000

Offre totale37,959,514.4540972

Taux de circulation0.833%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.493419475975837,2024-07-11

Prix le plus bas0.12048842260800421,2023-04-05

Blockchain publiqueOCTA

