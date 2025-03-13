OFT

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

Nom de la cryptomonnaieOFT

ClassementNo.3794

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale300,000,000

Offre totale288,882,010.260989

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9789675894016776,2025-09-16

Prix le plus bas0.12831404520187653,2025-03-13

Blockchain publiqueBSC

