OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

Nom de la cryptomonnaieOGPU

ClassementNo.1221

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.39%

Offre en circulation19,639,104.8193

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0.9351%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.6146305528459806,2024-11-27

Prix le plus bas0.05277848051269474,2024-04-22

Blockchain publiqueOGPU

IntroductionThe OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.