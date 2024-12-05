OL

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Nom de la cryptomonnaieOL

ClassementNo.871

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,19

Offre en circulation781.958.824,1140146

Offre maximale5.000.000.000

Offre totale5.000.000.000

Taux de circulation0.1563%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6855642562433067,2024-12-05

Prix le plus bas0.0052796369681545,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionOpen Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.