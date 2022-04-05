OMI

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieOMI

ClassementNo.432

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation282,562,388,896.17914

Offre maximale0

Offre totale305,280,709,778.0689

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00303461855707369,2022-04-05

Prix le plus bas0.000109449632900646,2025-11-05

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

