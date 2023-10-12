OM

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

Nom de la cryptomonnaieOM

ClassementNo.301

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,45%

Offre en circulation1 158 637 750,9604888

Offre maximale∞

Offre totale1 733 828 665,0559177

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.036695049559645,2025-02-23

Prix le plus bas0.01728435325696168,2023-10-12

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

