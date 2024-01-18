ONDO

Ondo est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie ouverte en développant des plates-formes, des actifs et des infrastructures destinés à intégrer les marchés financiers sur la blockchain.

Nom de la cryptomonnaieONDO

ClassementNo.56

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0004%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.23%

Offre en circulation3,159,107,529

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.141296331061504,2024-12-16

Prix le plus bas0.0835464393634915,2024-01-18

Blockchain publiqueETH

