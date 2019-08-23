ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Nom de la cryptomonnaieONG

ClassementNo.501

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.54%

Offre en circulation435,677,269.3708448

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale800,000,000

Taux de circulation0.4356%

Date d'émission2019-08-23

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois1.43 USDT

Sommet historique4.59254,2018-09-28

Prix le plus bas0.0393381415969,2020-03-13

Blockchain publiqueONT

