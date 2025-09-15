OPENX

OpenxAI est un protocole d’IA Pair-à-pair (P2P) sans permission. Ce que Bitcoin a fait pour la monnaie, OpenxAI le fait pour l’intelligence.

Nom de la cryptomonnaieOPENX

ClassementNo.2094

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.84%

Offre en circulation10,003,175.98710533

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.0299262343053925,2025-09-15

Prix le plus bas0.07678314526225177,2025-12-23

Blockchain publiqueBASE

