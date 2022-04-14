OPEN

OpenLedger est une infrastructure combinant IA et blockchain pour l’entraînement et le déploiement de modèles spécialisés à partir de jeux de données détenus par la communauté (« Datanets »). Toutes les actions, telles que le téléversement de jeux de données, l’entraînement des modèles, l’attribution des récompenses et la participation à la gouvernance, sont exécutées on-chain. Les utilisateurs peuvent créer des Datanets, contribuer à ceux qui sont publics, concevoir des modèles et les publier avec des mécanismes tokenisés transparents.

Nom de la cryptomonnaieOPEN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

