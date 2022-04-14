ORECAST

Infrastructure pilotée par l'IA fournissant, minute par minute, les prix des métaux pour les marchés mondiaux des minéraux et métaux.

Nom de la cryptomonnaieORECAST

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale2,500,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

IntroductionInfrastructure pilotée par l'IA fournissant, minute par minute, les prix des métaux pour les marchés mondiaux des minéraux et métaux.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.