In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.

Nom de la cryptomonnaieOSHI

ClassementNo.3929

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06396470163479487,2024-04-03

Prix le plus bas0.010925594556825855,2023-12-12

Blockchain publiqueMATIC

