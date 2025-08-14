OVL

Overlay développe le premier protocole décentralisé de produits dérivés sur données. Cela rend négociables, directement sur la blockchain et sans contrepartie, des indicateurs du monde réel — allant du burn d’ETH aux statistiques Twitch, en passant par les skins CS2, la température ou même les tendances de contenus pour adultes. Overlay repose sur un modèle dynamique de mint/combustion (burn) centré sur le token $OVL, permettant des transactions sans contrepartie et supprimant les contraintes traditionnelles de liquidité bilatérale exigées auparavant pour ce type de produits. Ce modèle résout ainsi le problème de liquidité qui affectait les actifs de niche et les marchés exotiques.

Nom de la cryptomonnaieOVL

ClassementNo.2042

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)22.25%

Offre en circulation10,913,332.79057458

Offre maximale100,000,000

Offre totale88,871,915.39447941

Taux de circulation0.1091%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.7841389069548613,2025-08-14

Prix le plus bas0.10678946055291266,2025-09-02

Blockchain publiqueBSC

