OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Nom de la cryptomonnaieOXT

ClassementNo.666

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.30%

Offre en circulation997,214,634.4279902

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2017-10-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.01620042,2021-04-05

Prix le plus bas0.022059526708641874,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

IntroductionThe Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.