OZONAI

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Nom de la cryptomonnaieOZONAI

ClassementNo.6733

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale2 000 000 000

Offre totale801 810 225,66

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03447626727041513,2024-10-23

Prix le plus bas0.000030714406696367,2025-09-02

Blockchain publiqueBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.