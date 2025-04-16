PAWS

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

Nom de la cryptomonnaiePAWS

ClassementNo.2495

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation53,054,798,641.199745

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale53,054,798,641.199745

Taux de circulation0.5305%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000363123480094083,2025-04-16

Prix le plus bas0.000006443107284705,2025-11-07

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.