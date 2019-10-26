PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Nom de la cryptomonnaiePAXG

ClassementNo.47

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0005%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)51,307.05%

Offre en circulation378,071.818

Offre maximale∞

Offre totale378,071.818

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4573.501908794375,2025-12-28

Prix le plus bas1387.97650287,2019-10-26

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

