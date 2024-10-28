PEEZY

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Nom de la cryptomonnaiePEEZY

ClassementNo.2757

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation305,650,329,936

Offre maximale420,690,000,000

Offre totale359,709,061,786

Taux de circulation0.7265%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000017366930284222,2025-01-17

Prix le plus bas0.000000008008476234,2024-10-28

Blockchain publiqueETH

