PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Nom de la cryptomonnaiePENDLE

ClassementNo.123

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%28,22

Offre en circulation168.265.814,59344319

Offre maximale0

Offre totale281.527.448,45853144

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.517135769763217,2024-04-11

Prix le plus bas0.033486880201439986,2022-11-09

Blockchain publiqueETH

