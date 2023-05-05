PENDULUM

Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.

Nom de la cryptomonnaiePENDULUM

ClassementNo.7226

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale200,000,000

Offre totale161,089,400

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3499855814216337,2023-05-05

Prix le plus bas0.006999594789984422,2025-08-28

Blockchain publiquePEN

