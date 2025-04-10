PEPPER

Le token PEPPER est un token communautaire dynamique développé sur la blockchain Chiliz, spécialement conçu pour les passionnés de sport et de divertissement. Grâce à son esprit communautaire fort, son économie de token durable et sa gouvernance DAO active, PEPPER a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté Chiliz.

Nom de la cryptomonnaiePEPPER

ClassementNo.4063

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale8,888,888,888,000,000

Offre totale8,888,888,888,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000000004671781771,2025-09-18

Prix le plus bas0.000000000803832085,2025-04-10

Blockchain publiqueCHZ

