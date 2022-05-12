PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Nom de la cryptomonnaiePHB

ClassementNo.818

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.20%

Offre en circulation61,585,691.14579056

Offre maximale64,000,000

Offre totale61,585,691.14579056

Taux de circulation0.9622%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.094629014078536,2024-03-09

Prix le plus bas0.06654096148398123,2022-05-12

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

