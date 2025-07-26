PHY

DePHY construit l’infrastructure décentralisée essentielle pour les réseaux d’IA et DePIN. Nous avons commencé par contribuer au lancement et à l’expansion de réseaux DePIN — en co-développant et fabriquant du matériel DePIN, en le connectant on-chain via la couche de messagerie de DePHY, et en débloquant de nouvelles liquidités grâce à la tokenisation des récompenses de minage. Aujourd’hui, nous élargissons cette base pour alimenter le tout premier maillage de services MCP décentralisé au monde, permettant aux IA (LLM) d’accéder à des données externes, à des données du monde réel, et d’interagir avec des infrastructures physiques.

Nom de la cryptomonnaiePHY

ClassementNo.2871

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.74%

Offre en circulation72,292,500

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0722%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10505401205828585,2025-07-26

Prix le plus bas0.001314642193048652,2025-11-22

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.